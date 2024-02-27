Мир 27 февраля 2024, 03:36 Мощные взрывы прогремели в Полтаве на Украине «Общественное»: взрывы произошли в Полтаве Unsplash

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В Полтаве раздались звуки взрывов. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Общественное».

«В восточных и частично южных областях объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщали о применении баллистического вооружения», — уточнил канал.

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Ранее серия взрывов прогремела в Хмельницкой области Украины. Воздушную тревогу объявили в Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

До этого взрыв услышали в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Сирены включали в семи украинских регионах.

В конце прошлой недели прозвучал взрыв в подконтрольной Украине части Запорожской области. Украинский «глава» областной военной администрации Запорожья Иван Федоров это подтвердил, но не уточнил подробности.

При этом в подконтрольном Украине Херсоне в результате обстрелов получили повреждения административное здание и объект критической инфраструктуры.

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