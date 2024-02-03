Мир 03 февраля 2024, 00:48 Взрывы прогремели в Полтавской области Украины Unsplash

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Взрывы прогремели в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Филипп Пронин.

«По предварительным данным, есть повреждения в Миргородском районе», — уточнил он.

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Ранее серия взрывов позвучала в в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, после которых в некоторых районах пропал свет. В ночь на 2 января с 00:56 в регионе была объявлена воздушная тревога.

Как сообщила компания «Укрэнерго», абоненты и промышленные предприятия в городе остались без электричества и водоснабжения после повреждения одной из подстанций.

Днем ранее взрыв прогремел в украинском городе Харькове, в регионе объявили воздушную тревогу.

В среду, 31 января, после атаки беспилотника прозвучал взрыв в Снегиревке в Николаевской области Украины. Никакой информации о пострадавших или повреждениях объектов гражданской инфраструктуры не поступало.

Во ночь на вторник, 30 января, взрывы также услышали в городе Белая Церковь Киевской области. Серия взрывов раздалась в Кривом Роге Днепропетровской области.