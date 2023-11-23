Мир 23 ноября 2023, 23:40 Взрывы прогремели в Полтавской области Украины

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Жители Полтавской области Украины услышали звуки мощных взрывов. Об этом написало украинское издание «Страна».

Сейчас в Полтавской области и некоторых других регионах страны работают сирены воздушной тревоги. Всех людей попросили пройти в ближайшие укрытия. Других подробностей журналисты не привели. Местные власти пока информацию о взрывах не комментировали.

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В ночь на четверг, 23 ноября, взрывы звучали в Николаевской области и Кривом Роге. В этих регионах объявляли воздушную тревогу. За день до этого взрывы зафиксировали в Киевской области.