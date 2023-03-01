Мир 01 марта 2023, 21:25 Взрывы прогремели в Полтавской и Сумской областях Страна: взрывы зафиксировали в Полтавской и Сумской областях Украины РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в двух регионах Украины. Громкие звуки зафиксировали в Полтавской и Сумской областях. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Тем временем сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области», — отметили в публикации.

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Губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин предупредил местных жителей об опасности ракетного удара. Также взрывы прогремели в Сумской области, где перед этим объявили воздушную тревогу.

Спустя несколько минут после сообщения об ударах издание сообщило об отключении сигнала, предупреждающего об атаке с неба. В Кременчуге находится крупнейший на территории киевского режима нефтеперерабатывающий завод. Здание предприятия ранее сильно пострадало в ходе воздушной атаки. Информпортал «Русская Весна» сообщал, что Кремечуг атаковали странными объектами. Корреспонденты решили, что это был металлический шар.

Утро 1 марта в нескольких регионах Украины началось с сирены. Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Николаевской областях.