Мир 14 сентября 2023, 02:14 Взрывы прогремели в подконтрольных Украине Запорожье и Херсоне РИА «Новости»

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Взрывы раздались в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Зеркало недели». Также взрывы услышали жители Херсона.

По информации официального ресурса для оповещения населения, в подконтрольной Украине части Запорожской области объявили воздушную тревогу. Других официальных данных не поступало.

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Также взрывы слышали жители подконтрольного Киеву Херсона. Согласно данным «Зеркало недели», неспокойная обстановка наблюдалась этой ночью и в других населенных пунктах Украины — Кривом Роге и Днепропетровске.

В среду серия взрывов раздалась в Сумской области на севере Украины. Как сообщало издание «Страна.ua», речь шла о поражении беспилотника.

В минувший вторник взрывы слышали в административном центре Сумской области, городе Сумы. Власти объявляли воздушную тревогу в Сумской и Одесской областях Украины.