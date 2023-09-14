14 сентября 2023, 02:14
Взрывы прогремели в подконтрольных Украине Запорожье и Херсоне
Взрывы раздались в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Зеркало недели». Также взрывы услышали жители Херсона.
По информации официального ресурса для оповещения населения, в подконтрольной Украине части Запорожской области объявили воздушную тревогу. Других официальных данных не поступало.
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Также взрывы слышали жители подконтрольного Киеву Херсона. Согласно данным «Зеркало недели», неспокойная обстановка наблюдалась этой ночью и в других населенных пунктах Украины — Кривом Роге и Днепропетровске.
В среду серия взрывов раздалась в Сумской области на севере Украины. Как сообщало издание «Страна.ua», речь шла о поражении беспилотника.
В минувший вторник взрывы слышали в административном центре Сумской области, городе Сумы. Власти объявляли воздушную тревогу в Сумской и Одесской областях Украины.
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Запорожье
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