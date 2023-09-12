Мир 12 сентября 2023, 20:26 Взрывы прогремели в подконтрольном Украине Запорожье Klymenko Time: в Запорожье прозвучали взрывы Unsplash

Читать 360tv в

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

«Повторные взрывы в Запорожье», — отметили в посте.

Реклама

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области включили воздушную тревогу.

Ранее о взрывах в Запорожье сообщали 9 сентября. По данным местных СМИ, людей попросили пройти в укрытия. Место атаки не называли.

Накануне серия взрывов прозвучала в подконтрольном украинским властям Херсоне. Также их услышали в городе Кривой Рог. По данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе звучала воздушная тревога.

В Киеве в ночь на 10 сентября зафиксировали не менее шести взрывов. В украинской столице звучала воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко информировал об атаке беспилотников.