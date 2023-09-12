12 сентября 2023, 20:26
Взрывы прогремели в подконтрольном Украине Запорожье
Klymenko Time: в Запорожье прозвучали взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.
«Повторные взрывы в Запорожье», — отметили в посте.
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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области включили воздушную тревогу.
Ранее о взрывах в Запорожье сообщали 9 сентября. По данным местных СМИ, людей попросили пройти в укрытия. Место атаки не называли.
Накануне серия взрывов прозвучала в подконтрольном украинским властям Херсоне. Также их услышали в городе Кривой Рог. По данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе звучала воздушная тревога.
В Киеве в ночь на 10 сентября зафиксировали не менее шести взрывов. В украинской столице звучала воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко информировал об атаке беспилотников.
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Запорожье
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