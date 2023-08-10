Мир 10 августа 2023, 20:37 Взрывы прогремели в подконтрольном Украине Запорожье Рогов: в Запорожье прогремело два взрыва, работает украинская ПВО РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в нескольких районах в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Политик написал, что взрывы прозвучали около 19:20 по московскому времени.

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«Земляки сообщают о не менее чем двух прилетах и традиционной работе ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для мирного населения», — уточнил Рогов.

Председатель движения посоветовал соблюдать «правило двух стен» и проследовать в укрытие.

Рогов также сообщил, что прилет ракеты пришелся точно в гостиничный комплекс «Ривьера», в котором базировались боевики ВСУ: так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и «вооруженного сброда» со всего мира, входящего в Иностранный легион.

Согласно сервису оповещения граждан, с 19:17 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Также сирены зазвучали в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.