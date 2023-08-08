Мир 08 августа 2023, 01:01 Взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Запорожье Рогов: на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожья слышны взрывы РИА «Новости»

Читать 360tv в

В подконтрольном Украине Запорожье прозвучала серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье и пригороде громко! В нескольких районах областного центра, временно оккупированного режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы», — написал он.

Реклама

Рогов также пообещал все подробности рассказать позже.

Украинские Telegram-каналы подтверждают эту информацию.

«Пуск С-300 из-под Токмака в направлении Запорожского района. Раздаются взрывы. Пройдите немедленно в укрытие!» — написало издание «Зеркало недели».

Ранее сообщалось, что звуки взрывов были слышны в Киеве. Местные СМИ написали, что ЧП произошло на левом берегу Днепра.

Воздушную тревогу в настоящий момент объявили в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях.