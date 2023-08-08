08 августа 2023, 01:01
Взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Запорожье
Рогов: на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожья слышны взрывы
В подконтрольном Украине Запорожье прозвучала серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Запорожье и пригороде громко! В нескольких районах областного центра, временно оккупированного режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы», — написал он.
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Рогов также пообещал все подробности рассказать позже.
Украинские Telegram-каналы подтверждают эту информацию.
«Пуск С-300 из-под Токмака в направлении Запорожского района. Раздаются взрывы. Пройдите немедленно в укрытие!» — написало издание «Зеркало недели».
Ранее сообщалось, что звуки взрывов были слышны в Киеве. Местные СМИ написали, что ЧП произошло на левом берегу Днепра.
Воздушную тревогу в настоящий момент объявили в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Взрывы
Украина
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