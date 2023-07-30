Мир 30 июля 2023, 23:43 Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне — СМИ «Общественное»: в Херсоне прозвучали взрывы Unsplash

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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Никаких подробностей издание не привело. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

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Днем ранее СМИ сообщали о взрывах в городе Сумы. До этого поступила информация о воздушной тревоге в Сумской области.

Согласно сервису оповещения граждан, за сутки сигнал тревоги звучал восемь раз в подконтрольной Киеву части Запорожской области общей длительностью более пяти с половиной часов. Семь раз объявляли воздушную тревогу в части ДНР, которая пока находится под контролем ВСУ. Почти два часа за сутки звучала тревога в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Пять раз угрозу с воздуха объявляли в Харьковской области.