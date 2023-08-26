Мир 26 августа 2023, 22:51 Взрывы прогремели в подконтрольной Украине части Запорожской области «Страна.ua»: серия взрывов прогремела в Запорожской области РИА «Новости»

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В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремела серия взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщило интернет-издание «Страна.ua».

В СМИ сообщили о нескольких взрывах, другие подробности о происшествии не приводятся. Официальной информации пока не поступало.

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Согласно данным портала оповещения населения, в Запорожской области объявлена воздушная тревога. Это уже седьмой раз, когда в регионе гудит тревога. Сирена включена также в соседней Днепропетровской области.

В подконтрольной Киеву части Запорожья взрывы звучали также в ночь на 26 августа, власти включили воздушную тревогу. Подробности произошедшего не сообщались.