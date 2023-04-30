Мир 30 апреля 2023, 23:14 Взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области УНИАН сообщило о сильных взрывах после прилета ракет в Павлограде Соцсети

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Несколько взрывов прогремели в Павлограде Днепропетровской области после прилета снаряда. На месте начался крупный пожар. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Исполком Павлограда города в своем Telegram-канале призвал жителей перейти в укрытия из-за действующей воздушной тревоги.

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«Находитесь в безопасных местах. Просим не выкладывать фото, сообщения. Ждем официальную информацию», — говорится в сообщении.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на местных жителей уточнил, что взорвались склады с топливом и боеприпасами, которые ВСУ подготовили для предстоящего контрнаступления.

Он уточнил, что также пострадала железнодорожная инфраструктура.