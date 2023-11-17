Мир 17 ноября 2023, 02:00 Взрывы прогремели в Одесской области на Украине РИА «Новости»

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В Одесской области на Украине прогремела серия взрывов. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Зеркало недели».

По данным журналистов, в регионе работает система противовоздушной обороны.

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«Одесская область! Работает ПВО по БПЛА», — сказано в сообщении.

В этой области, а также в Николаевской объявили воздушную тревогу.

Накануне, 16 ноября, в утренние часы в Хмельницкой области прогремели две серии взрывов. На громкие звуки пожаловались жители города Староконстантинов, где находится военный аэродром. Замгубернатора региона Сергей Тюрин заявил о работе системы ПВО. Сирены воздушных тревог включали в Киевской, Черниговской, Сумской, Черновицкой и Хмельницкой областях.