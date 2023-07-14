14 июля 2023, 02:05
Взрывы прогремели в Одесской области и в Кривом Роге
ТСН: взрывы прогремели в Одесской области и в Кривом Роге
Взрывы раздались в Кривом Роге и Одесской области Украины. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.
Ранее стало известно о взрывах на подконтрольной Украине части Запорожской области. Как сообщил член ВГА региона Владимир Рогов, в области было «громко». В областном центре, который временно оккупирован киевским режимом, прогремела серия взрывов.
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Киевский мэр Виталий Кличко 13 июля заявил, что в Соломенском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах Киева начались пожары. Как отмечали местные СМИ, в украинской столице упали обломки беспилотных летательных аппаратов, которые сбили украинские ПВО.
В этот же день были слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях Украины. В этих регионах звучала воздушная тревога, как и по всей территории страны, кроме Одесской и Харьковской областей. Власти регионов рекомендовали мирному населению пройти в ближайшие укрытия.
Взрывы
Украина
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