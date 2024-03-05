Мир 05 марта 2024, 00:50 Взрывы прогремели в Одесской области Unsplash

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В районе населенного пункта Дачное в Одесской области прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

Исходя из информации в ресурсе по оповещению населения, в регионе звучат сигналы воздушной тревоги.

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Вечером 3 марта стало известно о взрывах в городе Николаеве на Украине. В регионе включили сирены оповещения. Также в ночь на воскресенье звуки взрывов услышали жители Днепропетровска и Одесской области. В Кривом Роге ввели режим ракетной опасности.

Кроме этого, 29 февраля сообщили о взрывах в городе Константиновка на подконтрольной Киеву части ДНР. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. Помимо этого, сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях. Еще в ту ночь стало известно о взрывах в Миргороде Полтавской области.