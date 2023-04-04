Мир 04 апреля 2023, 03:14 Взрывы прогремели в Одессе — СМИ «Общественное. Новости»: четыре мощных взрыва прогремели в Одессе в результате атаки БПЛА Соцсети

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В ночь на 4 апреля жителей Одессы разбудили два громких последовательных взрыва. Через некоторое время прозвучал еще один, а за ним и четвертый. Об этом заявило украинское издание «Общественное. Новости».

По данным журналистов, несколько беспилотников сбросили взрывные устройства в городе, а сигналы тревоги ПВО активировали уже после прилетов.

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До этого издание писало о взрывах в Дружковке и Константиновке — эти населенные пункты находятся под контролем украинских военных. В южных и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога. По последней информации, угроза миновала, однако после взрывов возник пожар. Украинское издание не уточнило, в каком районе города наблюдается возгорание.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ поразили сразу два ангара с боевой техникой и вооружением ВСУ под Одессой. Кроме того, бойцы российской армии ликвидировали склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны Украины.