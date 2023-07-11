11 июля 2023, 03:21
Взрывы прогремели в Одессе — СМИ
«24-й канал»: серия взрывов прогремела в Одессе
Несколько взрывов прогремело в Одессе. Об этом сообщил украинский «24-й канал». По его данным, взрывы были вызваны работой сил ПВО. Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины.
Информацию о прозвучавших взрывах в Одессе подтвердил Telegram-канал «Карта воздушных тревог».
Реклама
«В Одесской области работает ПВО. Слышны взрывы! Сейчас снова может быть громко! Оставайтесь в укрытиях!» — сказано в оповещени.
Там также сообщили, что взрыв был слышен и в Черкасской области. О других подробностях пока неизвестно.
Воздушная тревога тем временем распространяется. Сирены сейчас гудят в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольной Украине части Харьковской области.
Прошлой ночью сообщалось о взрывах в Николаеве. Они прогремели около 01:00. Власти города официально эту информацию не прокомментировали.
Одесса
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама