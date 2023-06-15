Мир 15 июня 2023, 03:46 Взрывы прогремели в Одессе — СМИ «Зеркало недели»: взрывы прогремели в Одессе РИА «Новости»

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В Одессе в ночь с 14 на 15 июня прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По информации газеты, сработала система противовоздушной обороны. Издание не привело других подробностей произошедшего.

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Сейчас на Украине воздушная тревога объявлена в 14 регионах. Сирена гудит в том числе и в Одесской области. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях.

Конфликт в ВСУ из-за ротации на Краснолиманском направлении ранее окончился «дружественным огнем». Бригада обстреляла из минометов позиции своих же новоприбывших сослуживцев.

На Херсонском направлении ВСУ начали готовить провокацию, для этого они закупили около 700 комплектов формы российских силовиков. Цель таких акций — очернить Россию и вызвать панику среди гражданских.