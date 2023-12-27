27 декабря 2023, 00:55
Взрывы прогремели в Одессе на Украине
Серия взрывов прозвучала в Одессе на Украине. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.
«О взрывах в Одессе сообщают местные паблики», — сказано в сообщении.
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Отмечается, что звуки связаны с работой систем противовоздушной обороны.
Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей перейти в укрытия.
«Одесский район, пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — написал он.
По данным онлайн-карты воздушных тревог, сирены сейчас звучат в Николаевской и Одесской областях и на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Минувшей ночью, 26 декабря, взрывы звучали в Николаеве. Воздушную тревогу объявляли в Николаевском, Черкасском, Днепропетровском и Кировоградском регионах.
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Украина
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