Мир 27 декабря 2023, 00:55 Взрывы прогремели в Одессе на Украине РИА «Новости»

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Серия взрывов прозвучала в Одессе на Украине. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«О взрывах в Одессе сообщают местные паблики», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что звуки связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей перейти в укрытия.

«Одесский район, пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — написал он.

По данным онлайн-карты воздушных тревог, сирены сейчас звучат в Николаевской и Одесской областях и на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Минувшей ночью, 26 декабря, взрывы звучали в Николаеве. Воздушную тревогу объявляли в Николаевском, Черкасском, Днепропетровском и Кировоградском регионах.