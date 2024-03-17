Мир 17 марта 2024, 00:38 Взрывы прогремели в Одессе РИА «Новости»

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Звуки взрывов раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги. В городе работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Одесской области объявили в 00:17 по московскому времени.

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Ранее стало известно об уничтожении большого числа западных наемников Вооруженных сил Украины в Одессе. По данным источника ТАСС, боевики дислоцировались в санатории «Мриа». Во время российских сил удара по зданию погибли около 100 наемников, приблизительно столько же ранены.

В начале марта взрыв прогремел в порту Одессы. Незадолго до этого там находился президент Украины Владимир Зеленский. В российским Минбороны сообщили, что Вооруженные силы РФ высокоточным ракетным ударом поразили объект боевой подготовки безэкипажных катеров ВСУ.