Мир 17 декабря 2023, 00:40 Взрывы прогремели в Одессе РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела в Одессе в ночь на 17 декабря. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Зеркало недели».

За пять минут до этого начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге.

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«Одесский район, пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — написал он.

Кроме этого, сирены тревоги звучат в Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской.

Некоторое время назад сообщалось о взрывах в городе Кропивницкий в Кировоградской области.

Минувшей ночью, 16 декабря, взрывы гремели в Киеве на Украине. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, системы ПВО работали в Дарницком и Подольском районах города. Сообщения о новых взрывах поступали в течение двух часов.