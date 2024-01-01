Мир 01 января 2024, 08:53 Взрывы прогремели в ночь на 1 января на Западной Украине «Зеркало недели»: взрывы прогремели ночью 1 января во Львовской области Львов, Украина / РИА «Новости»

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Во Львовской области в ночь на 1 января прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Никакой дополнительной информации журналисты не привели.

В новогоднюю ночь воздушная тревога на Украине длилась свыше 14 часов. Согласно информации официального украинского ресурса по оповещению населения, предупреждение начало действовать в воскресенье в районе 16:40. Первым регионом, где объявили воздушную тревогу, была Днепропетровская область. Вскоре сирены зазвучали в Харьковской области.

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К 21:08 в красной зоне оказалась вся Украина. Позднее тревогу то отменяли, то вновь объявляли в разных регионах страны. Около 07:00 предупреждения окончательно отменили.

С октября 2022 года российские военные наносят высокоточным оружием удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. В последний день 2023 года ВС России уничтожили склад с горюче-смазочными материалами ВСУ на окраине Харькова.