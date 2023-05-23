Мир 23 мая 2023, 01:32 Взрывы прогремели в Николаевской области Украины — СМИ ТСН: взрывы прогремели в Николаевской области Украины РИА «Новости»

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Жители Николаевской области Украины услышали взрывы. Об этом сообщило местное агентство ТСН.

По информации журналистов, в регионе объявили воздушную тревогу. Сирены сработали в 00:49 по местному времени (совпадает с московским). Также оповещение населения включили в Днепропетровской и Кировоградской областях. Всех людей попросили пройти в ближайшее укрытие.

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Поздно вечером в понедельник, 22 мая, взрыв прогремел в Харькове. Тогда воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях.