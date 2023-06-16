Мир 16 июня 2023, 00:37 Взрывы прогремели в Николаевской и Одесской областях Украины «Зеркало недели»: взрывы прогремели в Николаевской и Одесской областях Украины Соцсети

Читать 360tv в

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины — Николаевской и Одесской. За ней последовали взрывы, сообщило местное издание «Зеркало недели».

В обоих регионах ведут работу средства противовоздушной обороны. Кроме того, в контролируемых киевским режимом районах Херсонской области действует предупреждение о риске воздушных атак.

Реклама

В ночь 14 на 15 июня появились сообщения о взрывах в Днепропетровской области. В районе была объявлена воздушная тревога. За день до этого сигналы тревоги раздавались по всей территории Украины. Появлялась информация о серии ударов в Харькове и Запорожье. При этом 11 июня местные СМИ заявляли о взрывах в пригороде Днепропетровской области.

Ранее экс-мэр Кривого Рога Юрий Викул сообщил о повреждениях промышленных предприятий в городе. В ту ночь была объявлена воздушная тревога в разных частях Украины.