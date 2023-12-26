26 декабря 2023, 01:34
Взрывы прогремели в Николаеве на Украине
Серия взрывов прозвучала в украинском городе Николаев. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».
«Николаев! Пребывайте в укрытиях! Надеемся, что взрывы связаны с работой сил ПВО», — сказано в сообщении.
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За несколько минут до сообщений о взрывах в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Также сирены звучат в Черкасском, Днепропетровском и Кировоградском регионах.
Власти Николаева пока никак не прокомментировали эту информацию. Подробности уточняются.
Накануне, 25 декабря, около 10:30 воздушную тревогу объявляли на территории всей страны. Карта тревог была окрашена в красный цвет. звучали сирены и на подконтрольной Украине части территории Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.
Взрывы
Украина
Николаев
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