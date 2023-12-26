Мир 26 декабря 2023, 01:34 Взрывы прогремели в Николаеве на Украине РИА «Новости»

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Серия взрывов прозвучала в украинском городе Николаев. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

«Николаев! Пребывайте в укрытиях! Надеемся, что взрывы связаны с работой сил ПВО», — сказано в сообщении.

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За несколько минут до сообщений о взрывах в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Также сирены звучат в Черкасском, Днепропетровском и Кировоградском регионах.

Власти Николаева пока никак не прокомментировали эту информацию. Подробности уточняются.

Накануне, 25 декабря, около 10:30 воздушную тревогу объявляли на территории всей страны. Карта тревог была окрашена в красный цвет. звучали сирены и на подконтрольной Украине части территории Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.