Мир 16 августа 2023, 02:03 Взрывы прогремели в Николаеве и Измаиле «РВ»: взрывы прозвучали в Николаеве и Измаиле на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрывы начали греметь на юге Украины. Они прозвучали в Николаеве, Измаиле и Рени. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Взрывы Николаеве, в Измаиле, Рени и других портовых городах», — заявили авторы публикации.

Реклама

По данным военкоров, сейчас «Шахиды» атакуют порты Дуная. Украинские СМИ сообщили, что всех жителей южной части Одесской области попросили пройти в укрытия. Особенно это касается тех, кто находится возле портов, элеваторов и складов.

Вечером во вторник, 15 августа, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Перед этим сирены срабатывали в Киеве и Винницкой области. Российские войска атаковали военные объекты Украины. Взрывы прозвучали во Львове, Хмельницком и Днепропетровской области.