Мир 28 февраля 2024, 23:02 Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области «Зеркало недели»: мощные взрывы услышали в Миргороде Полтавской области РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области. Об этом сообщило «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Воздушную тревогу объявили в Киеве и области. Сирены также включали в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Другие подробности не приводились.

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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 22:37 по московскому времени сигнал тревоги прозвучал в Киевской области. В 22:43 — в Полтавской, Сумской и Харьковской. Еще через две минуты воздушную тревогу объявили для жителей Черкасской области.

Во вторник вечером серия мощных взрывов прогремела в Одессе. По данным местных СМИ, в Лиманском районе Одесской области заметили ударные беспилотники «Шахеды».