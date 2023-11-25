Мир 25 ноября 2023, 09:15 Взрывы прогремели в левобережном районе Троещина в Киеве «Страна.ua» сообщила о взрывах в районе Троещина в Киеве РИА «Новости»

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Утром 25 ноября в Киеве прозвучала очередная серия взрывов. По данным местного издания «Страна.ua», они прогремели в левобережном районе Троещина. Ранее в городе объявили воздушную тревогу.

О взрывах в столице Украины также сообщали местные издания «Зеркало недели» и «Общественное».

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы тревоги звучат в Киеве и Киевской области больше четырех часов.

Также появлялись сообщения о взрывах минувшей ночью в городе Кропивницком в центральной части страны. Никаких подробностей о последствиях местные СМИ не сообщали.