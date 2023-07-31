Мир 31 июля 2023, 23:10 Взрывы прогремели в Купянске на Украине — СМИ «Страна.ua»: взрывы прогремели в Купянске в Харьковской области Unsplash

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Взрывы прогремели в городе Купянск в Харьковской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области», — указали в публикации.

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По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в регионе объявили воздушную тревогу.

Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Глава горсовета обороны Александр Вилкул попросил местных жителей не выкладывать в интернет кадры с мест событий.

В Днепропетровской и Кировоградской областях звучала воздушная тревога. Сирену включали еще в Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

Также взрывы зафиксировали в Херсоне. Украинские СМИ не привели подробности ЧП.

Также СМИ сообщали о взрывах в городе Сумы. Власти включали воздушную тревогу в Сумской области. В Харькове после взрывов случился пожар. Огонь охватил нежилые помещения.