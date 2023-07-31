31 июля 2023, 23:10
Взрывы прогремели в Купянске на Украине — СМИ
«Страна.ua»: взрывы прогремели в Купянске в Харьковской области
Взрывы прогремели в городе Купянск в Харьковской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области», — указали в публикации.
Реклама
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в регионе объявили воздушную тревогу.
Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Глава горсовета обороны Александр Вилкул попросил местных жителей не выкладывать в интернет кадры с мест событий.
В Днепропетровской и Кировоградской областях звучала воздушная тревога. Сирену включали еще в Сумской, Полтавской и Николаевской областях.
Также взрывы зафиксировали в Херсоне. Украинские СМИ не привели подробности ЧП.
Также СМИ сообщали о взрывах в городе Сумы. Власти включали воздушную тревогу в Сумской области. В Харькове после взрывов случился пожар. Огонь охватил нежилые помещения.
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама