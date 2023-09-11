Мир 11 сентября 2023, 04:11 Взрывы прогремели в Кривом Роге на Украине «Зеркало недели»: в Кривом Роге прогремели взрывы Pxhere

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В украинском городе Кривой Рог услышали взрывы. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

Исходя из данных официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявили воздушную тревогу.

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Вечером 10 сентября стало известно о серии взрывов в Черниговской области Украины, там тоже звучала сирена тревоги. По предварительным данным, в регионе работали системы противовоздушной обороны. Помимо этого тревожные сигналы услышали жители Сумской области.

В ночь на 10 сентября в Киеве прогремели не менее шести взрывов. В украинской столице также объявили воздушную тревогу. Как отметила военная администрация города, звуки связаны с работой ПВО. Местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Черниговской и Днепропетровской областях.

Еще утром 8 сентября взрыв прозвучал в Сумах на северо-востоке страны. В регионе объявили ракетную опасность и воздушную тревогу.