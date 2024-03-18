Мир 18 марта 2024, 01:51 Взрывы прогремели в Кривом Роге «Зеркало недели»: жители Кривого Рога услышали громкие взрывы РИА «Новости»

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Серия взрывов прозвучала в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — указали в материале.

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 23:11 по московскому времени звучала воздушная тревога.

В это же день несколько мощных взрывов прозвучали в городе Светловодске Кировоградской области Украины. Здесь также включали сирены.

В ночь на воскресенье, 17 марта, украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской области и в Одессе. В обоих регионах действовала воздушная тревога.