Мир 01 декабря 2022, 16:29 Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области Взрывы зафиксировали в Кременчуге под Полтавой

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Взрывы прозвучали в городе Кременчуге в Полтавской области. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщило украинское издание «Вести».

Причины взрыва и информация о пострадавших не поступала.

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Часом ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинское издание «Страна» связало сирену со взлетом трех российских сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31К в белорусском аэропорту «Мачулищи». По данным мониторинговой группы «Белорусский гаюн», самолеты поднялись в воздух в 14:12 и 14:25 по местному времени и отправились на аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России.

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В Telegram-канале «УНИАН» пояснили, что МиГ-31К способны переносить гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые украинская противовоздушная оборона не в состоянии перехватить. Поэтому по всей стране объявили воздушную тревогу.