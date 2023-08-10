10 августа 2023, 02:11
Взрывы прогремели в Киевской области
Взрывы раздались в Киевской области, сработала система ПВО. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. В столице и регионе объявили воздушную тревогу.
«В Киевской области зафиксировано движение БПЛА! В регионе работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», — написали в ОВА.
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Украинский Telegram-канал «Зеркало недели» также сообщил со ссылкой на очевидцев, что пролет беспилотников зафиксировали в Одесской области, в 47 километрах от областного центра.
Ранее взрывы прозвучали в Черниговской области и в Краматорском районе на подконтрольной Украине части ДНР. Предварительно, сработали системы противовоздушной обороны.
В настоящий момент воздушная тревога распространилась на семь украинских регионов: Черниговский, Киевский, Кировоградский, Винницкий, Полтавский, Черкасский и Сумский.
Беспилотники
Взрывы
Украина
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