Мир 10 августа 2023, 02:11 Взрывы прогремели в Киевской области РИА «Новости»

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Взрывы раздались в Киевской области, сработала система ПВО. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. В столице и регионе объявили воздушную тревогу.

«В Киевской области зафиксировано движение БПЛА! В регионе работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», — написали в ОВА.

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Украинский Telegram-канал «Зеркало недели» также сообщил со ссылкой на очевидцев, что пролет беспилотников зафиксировали в Одесской области, в 47 километрах от областного центра.

Ранее взрывы прозвучали в Черниговской области и в Краматорском районе на подконтрольной Украине части ДНР. Предварительно, сработали системы противовоздушной обороны.

В настоящий момент воздушная тревога распространилась на семь украинских регионов: Черниговский, Киевский, Кировоградский, Винницкий, Полтавский, Черкасский и Сумский.