Мир 15 февраля 2023, 15:43 Взрывы прогремели в Киевской области после появления в небе неизвестного объекта Система ПВО сработала в Киевской области после появления летающего объекта РИА «Новости»

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Несколько взрывов прогремело в Киевской области после объявления в регионе воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Политика страны».

Журналисты издания уточнили, что, по неподтвержденным данным, в небе заметили разведывательный беспилотник.

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Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе действует воздушная тревога.

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«Обнаружили воздушные цели. В этой связи работает ПВО. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в укрытиях», — отметили местные власти.

О каких именно целях в воздухе идет речь, в администрации не уточнили.

Вечером в минувший вторник, 14 февраля, над Киевом также заметили неизвестные летающие объекты. По словам официального представителя воздушных сил ВСУ Юрия Игната, речь идет о воздушных шарах с отражателями, которые не представляют никакой угрозы, а рассчитаны на то, чтобы сбить с толку ПВО.