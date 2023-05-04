Мир 04 мая 2023, 21:14 Взрывы прогремели в Киеве — СМИ «Общественное»: в Киеве объявили воздушную тревогу после прогремевших взрывов РИА «Новости»

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В Киеве прогремело несколько взрывов. После этого в городе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило несколько местных Telegram-каналов, в том числе «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов, сообщили наши корреспонденты», — написали авторы канала.

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В городской военной администрации столицы подтвердили, что в городе сработала система ПВО. Позднее появилась информация, что над Киевом сбили дрон.

«В Соломенском районе столицы пожар. Вероятно, там упали обломки беспилотника», — сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В горадминистарции подтвердили падение обломков БПЛА на нежилое здание. Также, по сообщению агентства «Укринформ», в столице были слышны звуки стрельбы.

О взрывах сообщалось и минувшей ночью. По словам главы столичной администрации Сергея Попко, интенсивность ударов по Киеву в ночь на 4 мая стала самой высокой с начала текущего года.