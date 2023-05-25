Мир 25 мая 2023, 02:48 Взрывы прогремели в Киеве — СМИ ТСН: взрывы прогремели в Киеве РИА «Новости»

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Взрывы слышны в Киеве. Также в городе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило местное агентство ТСН.

«Взрывы прозвучали в Киеве», — сказано в сообщении.

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Киевские власти оповестили население о работе ПВО в области, указав на возможные атаки беспилотников. Других подробностей произошедшего в материале не приводилось.

Также о взрывах в Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Ровенской и Одесской областях сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Днем ранее взрывы слышали жители Харьковской области. Подконтрольная Киеву военно-гражданская администрация города не назвала причины взрывов.

Воздушную тревогу в Харькове объявляли в 20:15 (время совпадает с московским). На фоне серии детонаций в Херсоне воздушную тревогу включали в Сумской и Черниговских областях Украины.

Вечером 23 мая взрывы прогремели и в подконтрольном Киеву Херсоне. По данным украинских журналистов, первые детонации зафиксировали в 21:21, последующие прогремели спустя почти два часа в 23:14. Руководители попросили местных жителей перейти в укрытия.