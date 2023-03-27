Мир 27 марта 2023, 23:42 Взрывы прогремели в Киеве Мэр Киева Кличко: взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах города freepik

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Взрывы слышны в Киеве, Киевской области и Краматорске. Об этом сообщил RT со ссылкой на украинские СМИ.

Никаких подробностей произошедшего не приводится.

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Позже взрывы в Киеве подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в столице, предварительно, в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности — позднее», — написал он в своем Telegram-канале.

Также в Полтавской, Кировоградской и Житомирской областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

До этого поступали сообщения о сигнале тревоги в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Вечером 25 марта ряд Telegram-каналов сообщил о взрывах в Одесской области. При этом на территории региона до этого не объявляли воздушную тревогу. Точное место взрыва также не уточнялось. Как отмечали СМИ, предварительно, причиной мог быть подрыв мины. Никаких сведений о пострадавших, жертвах и разрушениях после взрыва не сообщалось.