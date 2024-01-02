Мир 02 января 2024, 04:29 Взрывы прогремели в Киеве РИА «Новости»

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В Киеве прогремели взрывы. Местные власти объяснили их работой средств противовоздушной обороны. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Ранее в украинской столице прозвучала воздушная тревога. Предупреждения также действуют в шести областях страны: Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской.

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В понедельник вечером, 1 января, сообщалось о массовой атаке БПЛА на Киев. В городе прогремели взрывы. В городской военной администрации эти звуки объяснили работой системы ПВО. По данным Telegram-канала «Политика страны», большое количество ударных дронов двигались в сторону Киева через Бориспольский район. Часть из них сбили в области, но несколько беспилотников обошли преграду и прилетели в Киев.