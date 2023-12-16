Мир 16 декабря 2023, 01:10 Взрывы прогремели в Киеве РИА «Новости»

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Серия взрывов прозвучала в Киеве на Украине. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, сработали системы ПВО на левом берегу в Дарницком районе.

«В столице работает ПВО. Еще одна группа БПЛА движется в сторону Киева. Сейчас работу ПВО слышно на левом берегу столицы в Дарницком районе. Не выходите из укрытий», — написал градоначальник.

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Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. Спустя полчаса хлопки услышали жители самой столицы.

В настоящий момент сирены звучат в этом регионе, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях. Также воздушную тревогу объявили в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.