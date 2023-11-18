Мир 18 ноября 2023, 01:40 Взрывы прогремели в Киеве Unsplash

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В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские мониторинговые Telegram-каналы и СМИ. Также появилась информация, что в сторону столицы Украины летят Shahed.

Киевская администрация сообщила о работе систем ПВО. В городе объявили воздушную тревогу.

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Также взрывы прозвучали в городе Староконстантинов Хмельницкой области и в Чернигове. Местным жителям посоветовали спрятаться в укрытии. Предварительно, здесь так же работала система ПВО. Местные СМИ не сообщили подробности, официальной информации не поступало.

В ночь на 17 ноября в Одесской области на Украине прогремела серия взрывов. В регионе по БПЛА работала система противовоздушной обороны. В Одесской и Николаевских областях объявили воздушную тревогу.