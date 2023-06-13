Мир 13 июня 2023, 03:53 Взрывы прогремели в Киеве РИА «Новости»

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В Киеве на левом берегу ночью 13 июня прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По информации СМИ, взрывов было несколько и прозвучали они на левом берегу украинской столицы. Подробностей о происшествии издание не сообщило.

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Воздушная тревога, согласно сервису оповещения, объявлена по всей Украине. В Киевской области сирена гудит более часа. Более двух часов сигнал тревоги звучит в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области. Население предупредили об угрозе ракетного удара БПЛА и рекомендовали находиться в безопасных местах.

Украине пообещали удары российского бомбардировщика со стороны Каспийского моря. Самолеты вылетели на пусковой рубеж. Прилет ракет ожидался примерно в 03:00 по местному времени.