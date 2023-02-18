18 февраля 2023, 12:40
Взрывы прогремели в Хмельницкой области
Глава Хмельницкой области Гамалий сообщил о двух взрывах на территории региона
Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины утром в субботу, 18 февраля. Глава военно-гражданской администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий в своем Telegram-канале сообщил о двух взрывах в столице региона.
Детонация произошла около 09:04 (10:04 по московскому времени). Руководитель области призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
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Об опасности взрывов предупредил глава Львовской области Максим Козицкий, но уже спустя 40 минут заявил об отмене воздушной тревоги.
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Глава военно-гражданской администрации Николаевской области Виталий Ким выложил в своем Telegram-канале фотографию с обломками снаряда. Он уточнил, что это части ракеты системы противовоздушной обороны.
В украинском Telegram-канале «Политика страны» писали, что из-за угрозы ракетной атаки в Полтавской, Кировоградской и Херсонской областях, а также в Одессе ввели экстренные отключения электроснабжения.
Взрывы
Украина
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