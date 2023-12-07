Мир 07 декабря 2023, 02:20 Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины «РБК-Украина»: в Хмельницкой области прозвучали взрывы Unsplash

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Взрывы раздались в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе заработала воздушная тревога. Других подробностей не приводилось.

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Днем 6 декабря сирены воздушной тревоги включали на всей территории Украины. По данным местных СМИ, система ПВО сработала в Хмельницкой области. Эту информацию подтвердил первый замглавы военной администрации региона Сергей Тюрин.

До этого стало известно о взрыве в Одессе на юге Украины, после этого сработала воздушная тревога. В конце ноября жители Хмельницкой области услышали громкие взрывы, которые раздались на аэродроме Староконстантинов.