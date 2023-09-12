Мир 12 сентября 2023, 01:20 Взрывы прогремели в Херсоне ТСН: взрывы прозвучали в Херсоне Unsplash

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Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Накануне взрывы услышали в городе Кривой Рог. По данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявляли воздушную тревогу.

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Вечером 10 сентября сообщалось о серии взрывов в Черниговской области Украины, там тоже включали сирены тревоги. По предварительным данным, в регионе работали системы противовоздушной обороны. Тревожные сигналы также слышали жители Сумской области.

В ночь на 10 сентября в Киеве зафиксировали не менее шести взрывов. В украинской столице звучала воздушная тревога. Как сообщала военная администрация города, звуки связали с работой ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку беспилотников.

Местные Telegram-каналы информировали о взрывах в Черниговской и Днепропетровской областях.