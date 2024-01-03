Мир 03 января 2024, 23:05 Взрывы прогремели в Харьковской области Украины РИА «Новости»

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Новые взрывы прогремели в Харьковской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна». Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Днем в среду, 3 января, серия мощных взрывов раздалась в Харьковской области. Около полудня в регионе прогремели три взрыва.

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Позже Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар по пунктам размещения иностранных наемников Вооруженных сил Украины и националистического формирования «Харьковщина», а также по ангару с авиационными боеприпасами.

Во вторник, 2 января, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Взрывы звучали во нескольких городах страны. В том числе, в Киеве, Харькове, Днепропетровской области и Кропивницком (бывший Кировоград).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что за пять дней российские военные выпустили 500 ракет и дронов.