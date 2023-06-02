Мир 02 июня 2023, 17:51 Взрывы прогремели в Харьковской области — СМИ «РБК-Украина»: несколько мощных взрывов произошло в Харьковской области

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Серия мощных взрывов прогремела в Харьковской области. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

«В Харькове слышны звуки взрывов», — указано в сообщении.

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По данным издания, в городе и области объявили воздушную тревогу. Звуки взрывов слышали жители Чугуевского района. Другие подробности не приводятся.

Судя по данным украинского информационного ресурса оповещения населения, сигналы об опасности с воздуха звучат сейчас не только в Харьковской области. Сирены включили в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области и ДНР.

Накануне серия взрывов произошла в Харькове. Мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате случившегося повреждения получил промышленный объект, какой именно он не сказал. В четверг воздушную тревогу дважды объявляли в Киеве и Киевской области. Кроме того, сирены гудели в Черниговской области и контролируемых украинскими властями территориях Запорожской области и ДНР.