08 августа 2023, 21:26
Взрывы прогремели в Харьковской области
Несколько взрывов прозвучали в Харьковской области на Украине
Серия взрывов прозвучала на Украине в Харьковской области. Об этом сообщил украинский телеканал «Дом». В регионе объявили воздушную тревогу.
Другие подробности пока не появились.Официальных комментариев от правоохранителей или местных властей также не поступало.
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В настоящий момент в некоторых регионах работают сирены воздушной тревоги. Помимо Харьковской области, оповещения включили в Днепропетровском, Полтавском регионах и на подконтрольной Украине части Запорожья.
Накануне взрывы звучали в районе Краматорска и в Киеве.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние несколько дней взяли под контроль пять населенных пунктов в регионе. По его словам, эти продвижения ВС РФ можно считать серьезными.
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Харьков
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