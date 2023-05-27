27 мая 2023, 19:42
Взрывы прогремели в Харьковской области
«Страна.ua» сообщила о взрывах в Харьковской области после объявления воздушной тревоги
Несколько взрывов прогремело в Богодуховском районе Харьковской области после объявления в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
По данным издания, сирены воздушной тревоги включились в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях.
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Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Краматорске. Об их причинах и предупреждениях об угрозах с воздуха украинские журналисты не уточнили.
Официально о воздушной тревоге сообщил только глава военно-гражданской администрации Полтавской области Дмитрий Лунин. Он призвал всех жителей перейти в укрытия.
В минувшую пятницу, 26 мая, СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области. По неподтвержденным данным, причиной мог стать удар по инфраструктурному объекту.
По информации военкоров, речь могла идти об участии в специальной военной операции стратегических бомбардировщиков Воздушно-космических сил России.
Взрывы
Украина
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