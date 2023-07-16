Мир 16 июля 2023, 01:49 Взрывы прогремели в Харькове — СМИ УНИАН: в Харькове прозвучало несколько взрывов РИА «Новости»

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Несколько сильных взрывов прогремело в Харькове на Украине. Об этом сообщило местное агентство УНИАН. Ранее в этом регионе объявляли воздушную тревогу.

Информацию о взрывах подтвердил глава города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

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«В Харькове слышны взрывы», — сообщил он.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», взрывы связаны с работой российских военных, которые ударили ракетами и дронами-камикадзе «Герань» по военным объектам ВСУ.

Согласно ресурсу для оповещения населения Украины, воздушная тревога сейчас работает в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Ранее сирены гудели также в Сумском и Кировоградском регионах.

Взрывы на украинской территории гремят почти каждую ночь. Накануне сообщалось, что серия взрывов произошла на подконтрольной Украине части Запорожской области. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, бойцы ВС РФ ударили по вражескому складу с боеприпасами.