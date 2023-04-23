Мир 23 апреля 2023, 08:15 Взрывы прогремели в Харькове ночью Соцсети

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Ночью в Харькове прогремело несколько взрывов. Глава областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале информировал о пяти прилетах по Харькову и Харьковской области.

Около 22:00 22 апреля в регионе объявили воздушную тревогу. Сообщалось, что по городу наносят удары.

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«Предварительно зафиксировано по меньшей мере пять прилетов в городе и области», — написал Синегубов.

Он попросил жителей не игнорировать сирены и проследовать в укрытия. Известно о попадании в объект инфраструктуры, в результате которого начался «масштабный пожар». Местные жители в соцсетях подтвердили, что возгорание произошло в Новобаварском районе.

В 23:07 в Харьковской области объявили отбой тревоги.

Также ночью воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области и Донецкой Народной Республики.\