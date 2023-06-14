Мир 14 июня 2023, 00:05 Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье — СМИ «Политика страны»: взрывы прогремели в Харькове и Запорожье Соцсети

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Украинские СМИ заявили о взрывах в Харькове и подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Политика Страны».

«Сообщают о взрывах в Харькове и Запорожье», — сказано в публикации.

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Ранее стало известно о пожаре в складском помещении в восточной части Харькова. До этого были новости о двух сериях взрывов в городе. Также по всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Гражданам велели укрыться в безопасных местах.

Бывший мэр Кривого Рога сообщил о повреждениях промышленных предприятий региона. По его словам, они появились после взрывов, которые раздались в ночь на 13 июня. Ранее предприятиям города пришлось частично приостановить работу в связи с разрушениями на Каховской ГЭС. После происшествия ситуация с водой стала напряженной, промышленным платформам приходится действовать в условиях сильной экономии.